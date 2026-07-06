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Уимблдон
06 июля 2026, 19:23 | Обновлено 06 июля 2026, 19:26
686
0

Соперница Костюк в Q4 Уимблдона-2026 начала турнир с проигранного сета 0:6

Жасмин Паолини повторила достижение Мимы Яушовец

06 июля 2026, 19:23 | Обновлено 06 июля 2026, 19:26
686
0
Соперница Костюк в Q4 Уимблдона-2026 начала турнир с проигранного сета 0:6
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини
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Украинская теннисистка Марта Костюк в четвертьфинале Уимблдона-2026 сыграет с Жасмин Паолини.

Паолини на своем пути к Q4 травяного мейджора в Великобритании переиграла Робин Монтгомери, Викторию Голубич, Марию Саккари и Александру Эалу.

Жасмин стартовала на Уимблдоне с проигранного сета 0:6 против Монтгомери. Паолини стала первой теннисисткой с 1981 года, которая после баранки в первой партии на британском слэме добралась до четвертьфинала.

45 лет назад это сделал Мима Яушовец, которая в первом раунде прошла Пинат Луи Гарпер (0:6, 6:2, 6:4), а в 1/4 финала уступила Крис Эверт.

Паолини во второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале Уимблдона. В 2024 году она добралась до финала на этих кортах, где проиграла Барборе Крейчиковой. Жасмин – первая итальянка, которая добиралась до Q4 на Уимблдонском турнире минимум дважды.

Костюк, для которой это будет дебютный четвертьфинал на Уимблдоне, ранее пересекались с Паолини трижды и одержала одну победу – в 2022 году в квалификации хардового тысячника в Цинциннати. В 2022 Марта уступила Жасмин на кортах Клуж-Напоки, а в 2023 – в 1/32 финала Цинциннати.

Встреча Костюк и Паолини состоится 8 июля. Время начала игры будет определено позднее.

Результаты Паолини на Уимблдоне-2026:

  • R1: Жасмин Паолини [13] – Робин Монтгомери [Q] – 0:6, 6:4, 7:5
  • R2: Жасмин Паолини [13] – Виктория Голубич – 7:6 (7:0), 6:4
  • R3: Жасмин Паолини [13] – Мария Саккари – 6:1, 6:2
  • R4: Жасмин Паолини [13] – Александра Эала [29] – 6:4, 4:6, 6:3

Результаты Костюк на Уимблдоне-2026:

  • R1: Марта Костюк [12] – Надя Подороска – 6:1, 6:2
  • R2: Марта Костюк [12] – Анна Блинкова – 6:7 (5:7), 6:3, 6:3
  • R3: Марта Костюк [12] – Эмма Наварро [23] – 6:2, 4:6, 6:1
  • R4: Марта Костюк [12] – Эшлин Крюгер [Q] – 6:4, 6:4

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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