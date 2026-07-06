БАРТУЛОВИЧ: «У нас был очень качественный соперник. Наказавыет за ошибки»

Главный тренер команды Харьков Младен Бартулович подвел итоги спарринга против швейцарского Янг Бойз (0:2), рассказал о важности таких поединков и поделился информацией относительно возвращения Евгения Павлюка в общую группу:

– Младен, это была хорошая проверка сил на фоне сильного соперника?

– Да, конечно, очень качественный соперник у нас был, который наказывает за любую ошибку. Так оно и произошло в первом тайме, ведь они забили два гола. Хочется, чтобы ребята смелее играли в таких матчах и росли на фоне таких соперников. Есть немного другой уровень подготовки, потому что Янг Бойз работает уже три недели, а мы немного меньше. Но для нас очень важно играть матчи с такими соперниками, чтобы ребята чувствовали ту интенсивность, которая есть в Европе и у команд, которые играют в Европе.

– А второй тайм, кстати, начали живее и создавали больше моментов?

– Да, стали смелее играть и выравнивать игру, можно так сказать. Были периоды матча, где мы немного больше контролировали мяч, а были и такие, где они нас прижимали. У соперника есть очень качественные игроки, и они это показывают. Нам тоже хочется расти до их уровня.

– Я думаю, этот поединок дал вам много информации. Какие-то акценты вы для себя выделили?

– Каждый матч дает нам много информации. Мы тоже стараемся играть в разных формациях, используем разные сочетания ребят в центре поля, на флангах и ищем оптимальный состав. У нас еще есть время до первого матча с «Вересом». Готовимся, все по плану идет. У нас в следующих матчах тоже очень интересные соперники, поэтому будем готовиться дальше.

– Болельщики задаются вопросом по Евгению Павлюку. Мы говорили, что он травмирован. Знаете, когда мы можем ожидать игрока?

– Евгений уже завтра начинает работать в общей группе. Надеемся, что он уже сможет сыграть хотя бы 30 минут в следующих матчах и начать готовиться с командой.