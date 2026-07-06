Костюк / Русе – Перес / Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотраснляцию матча 1/8 финала парного разряда Уимблдона-2026
6 июля украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде Уимблдонского турнира 2026.
В третьем раунде украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) сыграет против тандема Эллен Перес (Австралия) / Деми Схюрс (Нидерланды). Встреча начнется третьим запуском на корте №2 после игры Боузкова – Мертенс. Ориентировочное время начала игры – 16:00 по Киеву.
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Победительницы поединка в четвертьфинале поборются либо с Сюко Аоямой и Лян Эньшуо, либо с Се Шувэй и Ван Синьюй.
В понедельник Костюк также проведет матч четвертого раунда одиночного разряда против Эшлин Крюгер (13:00).
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