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  4. Костюк / Русе – Перес / Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
06 июля 2026, 09:15 |
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Костюк / Русе – Перес / Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотраснляцию матча 1/8 финала парного разряда Уимблдона-2026

06 июля 2026, 09:15 |
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Костюк / Русе – Перес / Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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6 июля украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде Уимблдонского турнира 2026.

В третьем раунде украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) сыграет против тандема Эллен Перес (Австралия) / Деми Схюрс (Нидерланды). Встреча начнется третьим запуском на корте №2 после игры Боузкова – Мертенс. Ориентировочное время начала игры – 16:00 по Киеву.

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Победительницы поединка в четвертьфинале поборются либо с Сюко Аоямой и Лян Эньшуо, либо с Се Шувэй и Ван Синьюй.

В понедельник Костюк также проведет матч четвертого раунда одиночного разряда против Эшлин Крюгер (13:00).

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Марта Костюк – Эшлин Крюгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Эллен Перес Деми Схюрс смотреть онлайн Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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