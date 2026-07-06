Мексика – Англия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

6 июля в 04:00 стартовал поединок 1/8 финала на ЧМ-2026, где сборная Мексики встретилась с Англией.

Матч плей-офф проходит на легендарном стадионе «Ацтека» в городе Мехико. Начался поединок часом позже из-за ливня и молнии.

Победитель этой пары выйдет на Норвегию, которая одолела сборную Бразилии (2:1).

ЧМ-2026. Плей-офф

1/8 финала. 6 июля

Мексика – Англия – 0:0 (обновляется)