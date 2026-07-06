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Чемпионат мира
06 июля 2026, 04:06 | Обновлено 06 июля 2026, 04:09
638
0

Мексика – Англия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2026

06 июля 2026, 04:06 | Обновлено 06 июля 2026, 04:09
638
0
Мексика – Англия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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6 июля в 04:00 стартовал поединок 1/8 финала на ЧМ-2026, где сборная Мексики встретилась с Англией.

Матч плей-офф проходит на легендарном стадионе «Ацтека» в городе Мехико. Начался поединок часом позже из-за ливня и молнии.

Победитель этой пары выйдет на Норвегию, которая одолела сборную Бразилии (2:1).

ЧМ-2026. Плей-офф

1/8 финала. 6 июля

Мексика – Англия – 0:0 (обновляется)

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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