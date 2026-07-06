Чемпионат мира06 июля 2026, 04:06 | Обновлено 06 июля 2026, 04:09
638
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Мексика – Англия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2026
06 июля 2026, 04:06 | Обновлено 06 июля 2026, 04:09
638
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6 июля в 04:00 стартовал поединок 1/8 финала на ЧМ-2026, где сборная Мексики встретилась с Англией.
Матч плей-офф проходит на легендарном стадионе «Ацтека» в городе Мехико. Начался поединок часом позже из-за ливня и молнии.
Победитель этой пары выйдет на Норвегию, которая одолела сборную Бразилии (2:1).
ЧМ-2026. Плей-офф
1/8 финала. 6 июля
Мексика – Англия – 0:0 (обновляется)
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