Бразилия – Норвегия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

5 июля сборные Бразилии и Норвегии проводят матч 1/8 финала чемпионата мира 2026.

Команды играют на стадионе Мидоулендс-арена в Ист-Рутерфорде. Встреча стартовала в 23:00 по Киеву.

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Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 5 июля

Бразилия – Норвегия – 0:0 (матч продолжается)

Нереализованный пенальти: Бруно Гимараеш (Бразилия), 14

(новость обновляется)

Бразилия – Норвегия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция