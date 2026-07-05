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Чемпионат мира
05 июля 2026, 23:35 | Обновлено 05 июля 2026, 23:36
1687
0

Бразилия – Норвегия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2026

05 июля 2026, 23:35 | Обновлено 05 июля 2026, 23:36
1687
0
Бразилия – Норвегия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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5 июля сборные Бразилии и Норвегии проводят матч 1/8 финала чемпионата мира 2026.

Команды играют на стадионе Мидоулендс-арена в Ист-Рутерфорде. Встреча стартовала в 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 5 июля

Бразилия – Норвегия – 0:0 (матч продолжается)

Нереализованный пенальти: Бруно Гимараеш (Бразилия), 14

(новость обновляется)

Бразилия – Норвегия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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