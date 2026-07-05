Юношеская сборная Украины U-19 продолжает выступление в Уэльсе на Евро-2026 U-19.

5 июля в 18:00 в матче 3-го тура в Бангоре на Bangor City Stadium встречаются Украина U-19 и Италия U-19.

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Украина досрочно обеспечила выход в полуфинал и получила путевку на ЧМ-2027 U-20.

Группа B: Украина (6 очков), Италия (4), Хорватия (1), Сербия (0).

Соперником Украины в полуфинале ЧЕ-2026 U-19 станет либо Испания (если команда Дмитрия Михайленко уступит итальянцам в 3-м туре), либо Германия (если сине-желтые не проиграют Италии).

Украина U-19 – Италия U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)