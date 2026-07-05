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05 июля 2026, 18:10 | Обновлено 05 июля 2026, 18:37
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Украина U-19 – Италия U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата Европы 2026 U-19

05 июля 2026, 18:10 | Обновлено 05 июля 2026, 18:37
1310
0
Украина U-19 – Италия U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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Юношеская сборная Украины U-19 продолжает выступление в Уэльсе на Евро-2026 U-19.

5 июля в 18:00 в матче 3-го тура в Бангоре на Bangor City Stadium встречаются Украина U-19 и Италия U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украина досрочно обеспечила выход в полуфинал и получила путевку на ЧМ-2027 U-20.

Группа B: Украина (6 очков), Италия (4), Хорватия (1), Сербия (0).

Соперником Украины в полуфинале ЧЕ-2026 U-19 станет либо Испания (если команда Дмитрия Михайленко уступит итальянцам в 3-м туре), либо Германия (если сине-желтые не проиграют Италии).

Украина U-19 – Италия U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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