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  4. Громкий трансфер Ярмолюка. Егора решил приобрести 26-кратный чемпион
Англия
05 июля 2026, 23:02 |
4069
6

Громкий трансфер Ярмолюка. Егора решил приобрести 26-кратный чемпион

Украинец может перейти в «Галатасарай»

05 июля 2026, 23:02 |
4069
6 Comments
Громкий трансфер Ярмолюка. Егора решил приобрести 26-кратный чемпион
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк
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Турецкий «Галатасарай» продолжает поиски усиления центральной линии и рассматривает сразу двух молодых полузащитников, выступающих в Англии.

По эксклюзивной информации, одним из кандидатов на переход является 21-летний украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк. Сообщается, что ещё в начале летнего трансферного окна стамбульский клуб собрал информацию о возможном трансфере и его стоимости. В ближайшее время представители «Галатасарая» планируют провести переговоры в Англии.

Еще одним приоритетным вариантом для чемпиона Турции является бразилец Андрей Сантос, права на которого принадлежат «Челси».

В прошлом сезоне Егор провел в АПЛ 31 матч, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи.

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Егор Ярмолюк трансферы АПЛ трансферы Брентфорд Галатасарай
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 6
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Такого маразма я не чекав навіть від Олійченка. Що він взагалі курить і скільки ці знущання над читачем ще треба терпіти? Хтось в редакції взагалі збирається якось реагувати?
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+6
Вкидають сміття щоб побільше на рекламі заробити, помийна яма
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+4
Як цей Олійченко вже ЗАКОЛІБАВ. Редакція не вважає, що все має свою міру, і багато хто просто піде шукати адекватніші спортивні сайти?
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+4
Олійченко на мухомори присів.
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+3
Пополнение на базаре... Теперь здесь и Ярмолюка будут активно продавать)
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0
Нащо йому та Туреччина? Ні в якому разі
Ответить
0
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