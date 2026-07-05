Громкий трансфер Ярмолюка. Егора решил приобрести 26-кратный чемпион

Турецкий «Галатасарай» продолжает поиски усиления центральной линии и рассматривает сразу двух молодых полузащитников, выступающих в Англии.

По эксклюзивной информации, одним из кандидатов на переход является 21-летний украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк. Сообщается, что ещё в начале летнего трансферного окна стамбульский клуб собрал информацию о возможном трансфере и его стоимости. В ближайшее время представители «Галатасарая» планируют провести переговоры в Англии.

Еще одним приоритетным вариантом для чемпиона Турции является бразилец Андрей Сантос, права на которого принадлежат «Челси».

В прошлом сезоне Егор провел в АПЛ 31 матч, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи.