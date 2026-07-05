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Чемпионат мира
05 июля 2026, 16:14 | Обновлено 05 июля 2026, 16:34
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Сетка плей-офф ЧМ. Франция и Марокко сыграют между собой в 1/8 финала

Гол Килиана Мбаппе с пенальти принес победу Франции над Парагваем

05 июля 2026, 16:14 | Обновлено 05 июля 2026, 16:34
186
0
Сетка плей-офф ЧМ. Франция и Марокко сыграют между собой в 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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​​​​​​В ночь с 4 на 5 июля состоялись очередные матчи стадии плей-офф чемпионата мира 2026.

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этот игровой день состоялись два поединка 1/8 финала.

Сборная Марокко вышла в следующий раунд, разгромив Канаду (3:0). Дубль оформил Аззедин Унаи, в конце игры отличился Суфьян Рахими.

Франция вырвала победу у Парагвая (1:0). Единственный в матче гол забил Килиан Мбаппе с пенальти на 70-й минуте.

В 1/4 финала ЧМ-2026 сборные Франции и Марокко встретятся между собой (10 июля в Фоксборо, штат Массачусетс).

Чемпионат мира 2026 по футболу

1/8 финала. 4 июля 2026

🔹 Хьюстон (штат Техас, США), NRG Stadium

04.07.2026. 20:00. Канада – Марокко – 0:3

Голы: Аззедин Унаи, 50, 82, Суфьян Рахими, 90+8

🔹 Филадельфия (штат Пенсильвания, США), Lincoln Financial Field

05.07.2026. 00:00. Парагвай – Франция – 0:1

Голы: Килиан Мбаппе, 70 (пен)

Сетка плей-офф

04.07.2026. 20:00. Канада – Марокко – 0:3

ГОЛ! 0:1. Аззедин Унаи, 50 мин

ГОЛ! 0:2. Аззедин Унаи, 82 мин

ГОЛ! 0:3. Суфьян Рахими, 90+8 мин

05.07.2026. 00:00. Парагвай – Франция – 0:1

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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