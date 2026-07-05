Парагвай – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)

5 июля сборные Парагвая и Франции проводят матч 1/8 финала чемпионата мира 2026.

Команды играют на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Встреча стартовала в 00:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 5 июня

Парагвай – Франция – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Парагвай – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция