Чемпионат мира05 июля 2026, 00:05 |
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Парагвай – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2026
05 июля 2026, 00:05 |
1448
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5 июля сборные Парагвая и Франции проводят матч 1/8 финала чемпионата мира 2026.
Команды играют на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Встреча стартовала в 00:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 5 июня
Парагвай – Франция – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Парагвай – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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