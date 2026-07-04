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  4. Канада – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
04 июля 2026, 20:42 |
431
0

Канада – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка чемпионата мира

04 июля 2026, 20:42 |
431
0
Канада – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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4 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Марокко.

Матч проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.

Чемпионат мира 2026 года. 1/8 финала, 4 июля
Канада – Марокко – 0:0 (обновляется)

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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