Чемпионат мира04 июля 2026, 20:42 |
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Канада – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка чемпионата мира
04 июля 2026, 20:42 |
431
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Чемпионат мира 2026 года. 1/8 финала, 4 июля
4 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Марокко.
Матч проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.
Чемпионат мира 2026 года. 1/8 финала, 4 июля
Канада – Марокко – 0:0 (обновляется)
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