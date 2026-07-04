4 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Марокко.

Матч проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне.

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Чемпионат мира 2026 года. 1/8 финала, 4 июля

Канада – Марокко – 0:0 (обновляется)