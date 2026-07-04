Кабо-Верде вылетел с ЧМ-2026. Но стратегически они добились большой победы

Накануне на чемпионате мира-2026 завершилась одна из самых по-футбольному романтично выглядящих сказок нынешнего турнира. Свой путь на мировом первенстве завершила сборная Кабо-Верде – абсолютный дебютант мундиаля, который показал себя настолько ярко, что завоевал миллионы болельщицких сердец по всей планете, а некоторые его футболисты так и вовсе стали звездами практически первой величины (кейс 40-летнего голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи является самым безумным медийным взрывом в истории чемпионатов мира: перед турниром об этом футболисте знали немногие, а после вылета с ЧМ-2026 вратарь стал настолько популярным, что может соревноваться с лучшими игроками современности. И это не пустые слова, ведь они подтверждаются цифрами: перед началом мундиаля на Instagram Возиньи было подписано не более 50 тысяч человек, а сейчас – уже в районе 21 миллиона!).

Сборная Кабо-Верде невероятно успешно стартовала на ЧМ-2026. В первом своем матче «синие акулы» сенсационно сыграли вничью с Испанией (0:0), после чего также поделили очки с Уругваем (2:2), а в финальном туре группового раунда расписали еще одну мировую – с Саудовской Аравией (0:0). Три ничьи в трех матчах позволили Кабо-Верде выйти в плей-офф мундиаля, причем без преимуществ нового формата, так как «синие акулы» пробрались дальше со второго места в группе Н, а не как один из счастливчиков с третьей строчки.

По сообщениям в иностранной прессе, ныне небольшое островное государство, географически относящееся к региону Западной Африки, переживает настоящий футбольный бум. Страна, население которой составляет чуть более 550 тысяч человек, охвачена истинной гордостью за своих игроков, отправившихся покорять США, Мексику и Канаду и вылетевших с ЧМ-2026 лишь в упорном противостоянии в рамках 1/16 финала с действующими чемпионами аргентинцами, причем после поражения в дополнительное время (2:3). Несмотря на фиаско, фанаты и жители Кабо-Верде, как и после трех матчей до этого, массово выходили на улицы городов, чтобы праздновать. Да и вообще футбол в существенной мере парализовал привычную жизнь островов, так как перед игрой с Испанией, например, многие работники брали полдня выходного, чтобы получить возможность посмотреть футбол. А те, кто такую возможность не использовал, по признаниям компетентных источников, работали без особого рвения, мыслями все равно находясь где-то там – за океаном, со своими футболистами.

Чувство гордости за свою страну и патриотизма буквально захлестнуло Кабо-Верде в период выступления «синих акул» на ЧМ-2026. Если ранее государственный флаг можно было увидеть только на Президентском дворце и еще некоторых зданиях, представляющих органы власти, то в июне его развешивали простые граждане практически везде и на всем – от мотоциклов до балконов.

И, говоря откровенно, нынешний безоговорочный успех сборной Кабо-Верде не стал какой-то случайностью или стечением обстоятельств. На него в течение ряда лет целенаправленно и самоотверженно работали чиновники Кабо-вердианской федерации футбола. Последние действительно осуществили нечто невероятное, учитывая крайне скудный футбольный потенциал островов и, по сути, абсолютно неконкурентоспособный уровень тамошней лиги.

Чиновникам Кабо-вердианской федерации пришлось искать футболистов для национальной сборной практически по всему миру, уделяя особое внимание представителям диаспоры. Этим в последние годы занимаются многие африканские федерации – например, Марокко, о чем мы рассказывали на страницах Sport.ua совсем недавно в рамках отдельного материала…

В своих кадровых поисках футбольные чиновники из Кабо-Верде, прежде всего, обращали внимание на обладателей двух или более паспортов. Ключевыми ориентирами для них являлись Португалия, независимость от которой страна провозгласила в 1975 году, и Нидерланды, где традиционно свой шанс в футболе получают многие выходцы из Африки. Но также в стан «синих акул» в итоге удалось заманить футболистов, родившихся во Франции, США, Ирландии и т.д.

Одна из наиболее невероятных кадровых историй связана с Роберто Лопесом – 34-летним центрбеком и капитаном сборной Кабо-Верде. Он родился и вырос в Ирландии, а приглашение играть за «синих акул» получил через сообщение в LinkedIn. Еще в 2019 году тогдашний наставник сборной Кабо-Верде Руй Агуаш написал на португальском Лопесу, однако футболист, не знавший этого языка, посчитал, что получил очередной спам от какого-то агента и проигнорировал письмо. Спустя несколько месяцев Агуаш проявил настойчивость и написал центрбеку уже на английском: «Привет, Роберто, тебе интересно выступать за Кабо-Верде?». Лишь тогда Лопес понял, что это реальное предложение, которое можно обсуждать и принимать решение.

Интересно, что на тот момент Роберто Лопес уже выступал за «Шемрок Роверс» – самый титулованный клуб в чемпионате Ирландии. Его отец – выходец из Кабо-Верде, который оказался в Ирландии в качестве моряка, где и познакомился с местной женщиной, ставшей впоследствии матерью Роберто. Как признавался сам Лопес, когда его одноклубники по «Шемрок Роверс» узнали о поступившем предложении играть за сборную Кабо-Верде, большинство просто захохотали. Они просто не верили, что играть за национальную сборную могут предлагать через LinkedIn, но в конечном итоге Роберто 10 октября 2019 года дебютировал за «синих акул», а ныне имеет на своем счету уже 49 официальных матчей на международном уровне.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Лопес

На самом деле, методы поиска и селекции в Кабо-вердианской федерации футбола были действительно весьма экстравагантными. Основной базой данных для первичного анализа скаутов стали футбольный симулятор Football Manager и государственные архивные реестры Португалии и Нидерландов. Там кабо-вердианские ресечеры разыскивали потенциальных новобранцев для национальной сборной, применяя поиск по наиболее характерным именам и фамилиями (к примеру, Дуарте, Семеду, Родригеш, Мендеш, Монтейру, Варела и другие). Именно так в одном только Роттердаме было найдено шесть футболистов, подходящих по всем критериям и годящихся для выступлений за сборную Кабо-Верде! После этого начиналась работа с самими игроками, их родителями и ближайшим окружением.

Примечательно, что впоследствии в Кабо-Верде прямо заявляли – это не они перенимали методы и опыт у марокканцев, а те, наоборот, воспользовались наработками и принципами организации кадрового скаутинга «синих акул».

В заявку на ЧМ-2026 из 26 футболистов попали сразу 14 «легионеров» – тех, кто родился и вырос за пределами Кабо-Верде. Конечно, чиновникам удалось убедить отнюдь не всех представлять цвета своей этнической родины. Например, талантливый центрбек «Вильярреала» Ренату Вейга все-таки решил представлять цвета сборной Португалии, но подобное случалось с «синими акулами» и ранее – например, среди экс-футболистов, которые имели возможность благодаря своим корням представлять сборную Кабо-Верде выделяются Луиш Нани и Патрик Виейра, а также продолжающие карьеру ныне Ренату Саншеш, Нелсон Семеду или Желсон Мартинш.

А вот еще одного довольно известного футболиста – центрфорварда Бебе, которого в свое время играть за «Манчестер Юнайтед» приглашал еще легендарный сэр Алекс Фергюсон, кабо-вердианцам удалось захантить в 2022-м. К тому моменту нападающий был уже ветераном, но все равно помог «синим акулам», в том числе и в отборе на ЧМ-2026, однако на сам мундиаль не поехал. Главный тренер сборной Кабо-Верде Бубишта банально решил, что от 35-летнего Бебе толку на чемпионате будет немного, и лучше сделать ставку на других исполнителей. К слову, выбор наставника стал болезненным ударом для экс-форварда МЮ, который даже вышел в публичную плоскость со словами: «Мне было очень больно узнать, что меня не включили в финальный список, ведь я рассчитывал на эту поездку. Это шанс, который выпадает раз в жизни. Я был по-настоящему подавлен».

Но в целом, нужно признавать, кабо-вердианцы своим шансом на ЧМ-2026 воспользовались сполна. Они привлекли невероятное внимание к себе и своему футболу, доказав всему миру, что даже в маленьких странах могут быть хорошие и конкурентные игроки. Ожидается, что успешный дебют на мировом первенстве даст отличный импульс для дальнейшего развития футбола на Кабо-Верде и, вероятно, позволит легче привлекать к играм за «синих акул» представителей диаспоры.

Последнее, пожалуй, является даже куда большим достижением, чем выход в плей-офф на ЧМ-2026. В стратегическом плане так точно. А если так, то говорить об окончании сказки для сборной Кабо-Верде по футболу, видимо, еще очень и очень преждевременно…