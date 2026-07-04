Колумбия – Гана. Видео голов и обзор матча (обновляется)

4 июля сборные Колумбии и Ганы проводят матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.

Команды играют на арене Эрроухед Стэдиум в Канзас Сити. Стартовый свисток прозвучал в 04:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 4 июля

Колумбия – Гана – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Ариас, 14

(новость обновляется)

Колумбия – Гана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция