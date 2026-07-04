Чемпионат мира04 июля 2026, 04:35 | Обновлено 04 июля 2026, 04:52
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Колумбия – Гана. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026
04 июля 2026, 04:35 | Обновлено 04 июля 2026, 04:52
179
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4 июля сборные Колумбии и Ганы проводят матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.
Команды играют на арене Эрроухед Стэдиум в Канзас Сити. Стартовый свисток прозвучал в 04:30 по Киеву.
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Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 4 июля
Колумбия – Гана – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Ариас, 14
(новость обновляется)
Колумбия – Гана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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