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  4. Колумбия – Гана. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
04 июля 2026, 04:35 | Обновлено 04 июля 2026, 04:52
179
0

Колумбия – Гана. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026

04 июля 2026, 04:35 | Обновлено 04 июля 2026, 04:52
179
0
Колумбия – Гана. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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4 июля сборные Колумбии и Ганы проводят матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.

Команды играют на арене Эрроухед Стэдиум в Канзас Сити. Стартовый свисток прозвучал в 04:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 4 июля

Колумбия – Гана – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Ариас, 14

(новость обновляется)

Колумбия – Гана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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