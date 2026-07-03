Решение принято. Довбик определился с местом продолжения карьеры

Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик определился с местом, где он хочет продолжить свою карьеру. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Так, по информации источника, 29-летний нападающий настроен на то, чтобы вернуться в Испанию и перезапустить свою карьеру. Сейчас он ожидает соответствующих предложений из Ла Лиги.

Отмечается, что за ситуацией с Довбиком следят два клуба из Испании – севильский «Бетис» и мадридский «Атлетико». В ближайшие недели они будут готовы оценить возможность подписания украинца.

Сообщалось, что «Рома» пошла на серьезные уступки по поводу Довбика.