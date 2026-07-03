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  4. Решение принято. Довбик определился с местом продолжения карьеры
Испания
03 июля 2026, 23:43 |
1523
0

Решение принято. Довбик определился с местом продолжения карьеры

Украинец хочет вернуться в Испанию

03 июля 2026, 23:43 |
1523
0
Решение принято. Довбик определился с местом продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик определился с местом, где он хочет продолжить свою карьеру. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Так, по информации источника, 29-летний нападающий настроен на то, чтобы вернуться в Испанию и перезапустить свою карьеру. Сейчас он ожидает соответствующих предложений из Ла Лиги.

Отмечается, что за ситуацией с Довбиком следят два клуба из Испании – севильский «Бетис» и мадридский «Атлетико». В ближайшие недели они будут готовы оценить возможность подписания украинца.

Сообщалось, что «Рома» пошла на серьезные уступки по поводу Довбика.

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чемпионат Испании по футболу чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Артем Довбик Рома Рим Бетис Атлетико Мадрид
Антон Романенко Источник: Corriere dello Sport
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