Чемпионат мира03 июля 2026, 21:38 | Обновлено 03 июля 2026, 21:39
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Австралия – Египет. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала ЧМ-2026
03 июля 2026, 21:38 | Обновлено 03 июля 2026, 21:39
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3 июля в Арлингтоне, США, проходит матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 между сборными Австралии и Египта.
Сборные Австралии и Египта играют на стадионе в Арлингтоне, США.
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Счет в игре на 13-й минуте открыл Имам Ашур, который замкнул подачу Карима Хафеза.
Чемпионат мира. 1/16 финала. 3 июля
Австралия – Египет – 0:1 (обновляется)
Голы: Ашур, 13
ВИДЕО! Исторический гол! Ашур открыл счет в матче с Австралией
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