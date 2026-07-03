Австралия – Египет. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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3 июля в Арлингтоне, США, проходит матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 между сборными Австралии и Египта.

Сборные Австралии и Египта играют на стадионе в Арлингтоне, США.

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Счет в игре на 13-й минуте открыл Имам Ашур, который замкнул подачу Карима Хафеза.

Чемпионат мира. 1/16 финала. 3 июля

Австралия – Египет – 0:1 (обновляется)

Голы: Ашур, 13

ВИДЕО! Исторический гол! Ашур открыл счет в матче с Австралией