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Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 18:12 | Обновлено 03 июля 2026, 18:14
391
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Динамо Киев – ЛАСК. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Австрии

03 июля 2026, 18:12 | Обновлено 03 июля 2026, 18:14
391
1 Comments
Динамо Киев – ЛАСК. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо
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Киевское Динамо проводит очередной контрольный матчи на сборах в межсезонье.

3 июля в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда ЛАСК из Австрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины.

Динамо в Q1 Лиги Европы сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).

Динамо Киев – ЛАСК. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Динамо Киев товарищеские матчи ЛАСК учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Мотя!!!!!!! Єсссссс!!!!!
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