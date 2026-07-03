Динамо Киев – ЛАСК. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Австрии
Киевское Динамо проводит очередной контрольный матчи на сборах в межсезонье.
3 июля в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда ЛАСК из Австрии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины.
Динамо в Q1 Лиги Европы сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).
Динамо Киев – ЛАСК. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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