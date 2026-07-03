МИХАЙЛЕНКО: «Я даже подумать не мог, что сборная решит задание за 2 тура»

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко прокомментировал победу над Сербией U-19 (2:1) во втором туре ЧЕ-2026.

Набрав 6 очков в двух турах, сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы U-19 и завоевала путевку на чемпионат мира U-20 2027 года.

– Когда прозвучал финальный свисток, чего вам хотелось – прыгать, плакать?

– Прыгать. Я был очень рад, честно. Я даже и подумать не мог, что мы за два тура решим задачу – попадем на чемпионат мира. И довольно уверенно, можно сказать. Набрали 6 очков в такой тяжелой группе. Поэтому я очень горжусь ребятами, каждым из них. Горжусь стаффом, который плодотворно поработал.

Сейчас, в эту минуту, я самый счастливый человек. Потому что это не так легко, как кажется. Это был долгий путь, как я говорил перед игрой. Это не те две недели, что мы работали в Польше. Не эти две игры. Для того чтобы попасть сюда, нужно было перекидать много угля.

– Виталий Глют – одним словом как его назовете?

– Это сюрприз. Это сюрприз и для нас, и думаю, для него самого. Он появился в сборной буквально за три дня до отъезда. Мы увидели, что нам нужно больше игроков в лучшей физической форме, другого уровня. И вот просто мы говорим, что есть Виталик Глют, с которым я две недели назад был в Хорватии по 2008 году. Набрали, клуб его отпустил. Думали больше выпускать его на замену, на 15–20 минут, потому что знаем его качества. Но так сложилась ситуация, что дали ему играть с первых минут, и сегодня он был просто великолепен.

– То, что мы второй матч подряд пропускаем первыми, потом отыгрываемся – это признак класса или признак характера?

– Это скорее признак характера. И правильная реакция на этот пропущенный мяч. Мы не паниковали, мы не начали ускорять игру, делать какие-то ошибки. Мы играли в то, что хотели, то, о чем договаривались перед игрой.

Пропущенный мяч – это такая ошибка, которых в будущем нам хотелось бы не допускать. Потому что игра была под нашим контролем, Сербия отходила, они не знали, как отобрать мяч. Нам все же нужно было держать это надежно и контролировать игру. К сожалению, пропустили. Но реакция команды была великолепной. Начали создавать моменты, поймали уверенность, доминировали.

И еще такой момент хотел бы добавить: в сегодняшнем составе пять игроков были 2008 года рождения. На год младше. Это также говорит о потенциале вообще нашего юношеского футбола.

– Впереди матч с Италией. У вас есть желание занять первое место в группе?

– Есть желание занять первое место. Я думаю, есть желание и дать минуты игрокам, которые не играли. Потому что это тоже важно, чтобы они были свежими. Поэтому сейчас приедем в гостиницу и будем разбираться. Посмотрим данные – как ребята поработали. И уже будем принимать решение. Но когда ты выигрываешь – восстанавливаться всегда легче.

ВИДЕО. Комментарии после матча

Видео голов и обзор матча

ВИДЕО. Первые слова после игры