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Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 09:53 | Обновлено 03 июля 2026, 09:58
58
0

Киевская Оболонь сыграет товарищеский матч с винницкой Нивой

3 июля в 17:00 на базе Оболони в Буче пройдет контрольный поединок

03 июля 2026, 09:53 | Обновлено 03 июля 2026, 09:58
58
0
Киевская Оболонь сыграет товарищеский матч с винницкой Нивой
ФК Оболонь Киев
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​Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

3 июля в 17:00 встречаются Оболонь Киев и Нива Винница.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Буче на базе Оболонь. Видеотрансляция спарринга не проводится.

В сезоне 2025/26 Оболонь заняла 12-е место в УПЛ, а винницкая Нива выступает во Второй лиге (3-я позиция в группе).

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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