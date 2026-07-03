Киевская Оболонь сыграет товарищеский матч с винницкой Нивой

​Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

3 июля в 17:00 встречаются Оболонь Киев и Нива Винница.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Буче на базе Оболонь. Видеотрансляция спарринга не проводится.

В сезоне 2025/26 Оболонь заняла 12-е место в УПЛ, а винницкая Нива выступает во Второй лиге (3-я позиция в группе).

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