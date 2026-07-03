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Украина. Премьер лига03 июля 2026, 09:53 | Обновлено 03 июля 2026, 09:58
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Киевская Оболонь сыграет товарищеский матч с винницкой Нивой
3 июля в 17:00 на базе Оболони в Буче пройдет контрольный поединок
03 июля 2026, 09:53 | Обновлено 03 июля 2026, 09:58
58
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
3 июля в 17:00 встречаются Оболонь Киев и Нива Винница.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч пройдет в Буче на базе Оболонь. Видеотрансляция спарринга не проводится.
В сезоне 2025/26 Оболонь заняла 12-е место в УПЛ, а винницкая Нива выступает во Второй лиге (3-я позиция в группе).
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