Чемпионат мира03 июля 2026, 03:55 | Обновлено 03 июля 2026, 04:09
289
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ВИДЕО. Джокер Рамуш! Португалии вышла вперед в компенсированное время
Гонсалу вышел на смену и нашел свой момент
03 июля 2026, 03:55 | Обновлено 03 июля 2026, 04:09
289
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Сборная Португалии в конце матча с Хорватией забила второй мяч и вышла вперед – 2:1.
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Второй гол в составе портагульцев забил нападающий Гонсалу Рамуш, отличившийся забитым мячом на 90+4-й минуте.
Рамуш стал джокером своей сборной, поскольку он вышел на футбольное поле лишь на 63-й минуте.
На этом турнире Гонсал забил свой первый мяч.
ВИДЕО. Джокер Рамуш! Португалии вышла вперед в компенсированное время
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