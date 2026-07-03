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Чемпионат мира
03 июля 2026, 03:55 | Обновлено 03 июля 2026, 04:09
289
0

ВИДЕО. Джокер Рамуш! Португалии вышла вперед в компенсированное время

Гонсалу вышел на смену и нашел свой момент

03 июля 2026, 03:55 | Обновлено 03 июля 2026, 04:09
289
0
ВИДЕО. Джокер Рамуш! Португалии вышла вперед в компенсированное время
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Португалии в конце матча с Хорватией забила второй мяч и вышла вперед – 2:1.

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Второй гол в составе портагульцев забил нападающий Гонсалу Рамуш, отличившийся забитым мячом на 90+4-й минуте.

Рамуш стал джокером своей сборной, поскольку он вышел на футбольное поле лишь на 63-й минуте.

На этом турнире Гонсал забил свой первый мяч.

ВИДЕО. Джокер Рамуш! Португалии вышла вперед в компенсированное время

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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