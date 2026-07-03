Сборная Португалии в конце матча с Хорватией забила второй мяч и вышла вперед – 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Второй гол в составе портагульцев забил нападающий Гонсалу Рамуш, отличившийся забитым мячом на 90+4-й минуте.

Рамуш стал джокером своей сборной, поскольку он вышел на футбольное поле лишь на 63-й минуте.

На этом турнире Гонсал забил свой первый мяч.

ВИДЕО. Джокер Рамуш! Португалии вышла вперед в компенсированное время