Чемпионат мира03 июля 2026, 02:55 | Обновлено 03 июля 2026, 03:00
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Португалия – Хорватия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026
03 июля 2026, 02:55 | Обновлено 03 июля 2026, 03:00
1581
0
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3 июля в 02:00 начался поединок 1/16 финала между сборными Португалии и Хорватии на чемпионате мира 2026.
Матч плей-офф проходит в канадском городе Торонто на одноименной арене «Toronto Stadium».
Победитель этого поединка выйдет в 1/8 финала, где сыграет с Испанией.
ЧМ-2026. Плей-офф
1/16 финала. 3 июля
Португалия – Хорватия – 0:0 (обновляется)
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