Португалия – Хорватия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

3 июля в 02:00 начался поединок 1/16 финала между сборными Португалии и Хорватии на чемпионате мира 2026.

Матч плей-офф проходит в канадском городе Торонто на одноименной арене «Toronto Stadium».

Победитель этого поединка выйдет в 1/8 финала, где сыграет с Испанией.

ЧМ-2026. Плей-офф

1/16 финала. 3 июля

Португалия – Хорватия – 0:0 (обновляется)