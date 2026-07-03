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Чемпионат мира
03 июля 2026, 02:55 | Обновлено 03 июля 2026, 03:00
1581
0

Португалия – Хорватия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026

03 июля 2026, 02:55 | Обновлено 03 июля 2026, 03:00
1581
0
Португалия – Хорватия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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3 июля в 02:00 начался поединок 1/16 финала между сборными Португалии и Хорватии на чемпионате мира 2026.

Матч плей-офф проходит в канадском городе Торонто на одноименной арене «Toronto Stadium».

Победитель этого поединка выйдет в 1/8 финала, где сыграет с Испанией.

ЧМ-2026. Плей-офф

1/16 финала. 3 июля

Португалия – Хорватия – 0:0 (обновляется)

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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