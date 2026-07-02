Юношеская сборная Украины U-19 продолжает выступление в Уэльсе на Евро-2026 U-19.

2 июля в 20:00 в матче 2-го тура в Бангоре на Bangor City Stadium встречаются Сербия U-19 и Украина U-19.

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Сине-желтая команда пропустила первой от Сербии (Джордже Ранкович, 16 мин), но затем забила дважды.

Виталий Глют оформил дубль (32 и 36 мин) и вывел Украину U-19 вперед (2:1 после первого тайма).

Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля. Группа B: Италия (4 очка), Украина (3), Хорватия (1), Сербия (0). Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Все 4 полуфиналиста получат путевки на чемпионат мира 2027 U-20.

🏆 Евро-2026 U-19. Группа B. 2-й тур

Бангор (Уэльс), 2 июля 2026

Сербия U-19 – Украина U-19 – 1:2 (идет 2-й тайм)

Голы: Джордж Ранкович, 16 – Виталий Глют, 32, 26

Сербия U-19 – Украина U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)