Швейцария – Алжир. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды Мурата Якина и Владимира Петковича встретились в игре 1/16 финала ЧМ-2026
Сборные Швейцарии и Алжира встретились 3 июля в матче чемпионата мира, победитель которого продолжит свой путь в 1/8 финала.
Местом проведения игры стала арена «BC Place» в Ванкувере. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 06:00 по киевскому времени.
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Сборная Алжира заняла третье место в группе J – африканская команда потерпела поражение от Аргентины (0:3), одолела Иорданию (2:1) и сыграла вничью с Австрией (3:3).
Швейцария стала первой в квартете B – «Rossocrociati» победили Канаду (2:1) и Боснию и Герцеговину (4:1), но не сумели одолеть Катар (1:1).
Чемпионат мира, 1/16 финала. 3 июля
Швейцария – Алжир – 1:0 (обновляется)
Гол: Эсмболо, 11
ВИДЕО. Эмболо шокировал Алжир и вывел сборную Швейцарии вперед
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