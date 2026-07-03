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Чемпионат мира
03 июля 2026, 06:06 | Обновлено 03 июля 2026, 06:23
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0

Швейцария – Алжир. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды Мурата Якина и Владимира Петковича встретились в игре 1/16 финала ЧМ-2026

03 июля 2026, 06:06 | Обновлено 03 июля 2026, 06:23
30
0
Швейцария – Алжир. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира. Швейцария – Алжир
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Сборные Швейцарии и Алжира встретились 3 июля в матче чемпионата мира, победитель которого продолжит свой путь в 1/8 финала.

Местом проведения игры стала арена «BC Place» в Ванкувере. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 06:00 по киевскому времени.

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Сборная Алжира заняла третье место в группе J – африканская команда потерпела поражение от Аргентины (0:3), одолела Иорданию (2:1) и сыграла вничью с Австрией (3:3).

Швейцария стала первой в квартете B – «Rossocrociati» победили Канаду (2:1) и Боснию и Герцеговину (4:1), но не сумели одолеть Катар (1:1).

Чемпионат мира, 1/16 финала. 3 июля

Швейцария – Алжир – 1:0 (обновляется)

Гол: Эсмболо, 11

ВИДЕО. Эмболо шокировал Алжир и вывел сборную Швейцарии вперед

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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