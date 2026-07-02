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Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 18:12 | Обновлено 02 июля 2026, 18:17
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0

Динамо Киев – Рапид Бухарест. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Австрии

02 июля 2026, 18:12 | Обновлено 02 июля 2026, 18:17
91
0
Динамо Киев – Рапид Бухарест. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо
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Киевское Динамо проводит очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

2 июля в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Рапид Бухарест из Румынии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины. Динамо в Q1 Лиги Европы сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).

Киевская команда уже сыграла три спарринга на сборах в Австрии – против Славии из Праги (1:1), словацкой Жилины (5:1) и польского клуба Вечиста Краков (4:2).

Динамо Киев – Рапид Бухарест. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Динамо Киев товарищеские матчи Рапид Бухарест учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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