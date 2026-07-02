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  4. Довбик решил, где хочет играть после Ромы. Горячее предложение из Мадрида
Испания
02 июля 2026, 22:42 |
1926
3

Довбик решил, где хочет играть после Ромы. Горячее предложение из Мадрида

Приоритет для Артема – Ла Лига

02 июля 2026, 22:42 |
1926
3 Comments
Довбик решил, где хочет играть после Ромы. Горячее предложение из Мадрида
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Будущее украинского нападающего Артема Довбика в «Роме» остается неопределенным. По информации итальянских СМИ, форвард не входит в планы главного тренера Джана Пьеро Гасперини, поэтому может сменить клуб уже этим летом.

Сообщается, что римляне готовы рассмотреть вариант с продажей 29-летнего украинца, а сам футболист не против вернуться в чемпионат Испании, где провел лучший период своей карьеры.

Одним из претендентов на Довбика называется «Атлетико», который пытался его купить после результативного сезона в «Жироне»

В сезоне 2023/24 Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в составе «Жироны», забив 25 мячей и опередив в гонке снайперов Роберта Левандовского, Антуана Гризманна и Винисиуса Жуниора.

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Дмитрий Олийченко Источник: SololaRoma.it
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Бред новость,в Атлетико Серлотт
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Як раніше тут писали всі Алетіко - це невдачники Лаліги і йому там нема шо робити
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та не триндіть
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