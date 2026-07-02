Довбик решил, где хочет играть после Ромы. Горячее предложение из Мадрида

Будущее украинского нападающего Артема Довбика в «Роме» остается неопределенным. По информации итальянских СМИ, форвард не входит в планы главного тренера Джана Пьеро Гасперини, поэтому может сменить клуб уже этим летом.

Сообщается, что римляне готовы рассмотреть вариант с продажей 29-летнего украинца, а сам футболист не против вернуться в чемпионат Испании, где провел лучший период своей карьеры.

Одним из претендентов на Довбика называется «Атлетико», который пытался его купить после результативного сезона в «Жироне»

В сезоне 2023/24 Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в составе «Жироны», забив 25 мячей и опередив в гонке снайперов Роберта Левандовского, Антуана Гризманна и Винисиуса Жуниора.