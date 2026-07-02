Украина. Вторая лига02 июля 2026, 10:35 | Обновлено 02 июля 2026, 10:36
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СК Металург сыграет спарринг с Александрией-2
Запорожский клуб начинает подготовку к новому сезону
02 июля 2026, 10:35 | Обновлено 02 июля 2026, 10:36
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Вчера запорожская команда вышла с отпуска и начала подготовку к новому сезону. Новый главный тренер команды Сергей Зайцев, рассказал клубной пресс-службе, что уже совсем скоро команда сыграет свой первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах. Соперником «Металлурга» станет «Александрия-2».
Вчера запорожская команда вышла с отпуска и начала подготовку к новому сезону. Новый главный тренер команды Сергей Зайцев, рассказал клубной пресс-службе, что уже совсем скоро команда сыграет свой первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах. Соперником «Металлурга» станет «Александрия-2».
Спарринг между командами запланирован уже в эту субботу – 4 июля.
Напомним, что «Металлург» по итогам сезона 2025/2026 не смог сохранить прописку в первой лиге и следующий сезон команда проведет во втором дивизионе.
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