Чемпионат мира02 июля 2026, 03:04 | Обновлено 02 июля 2026, 03:06
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США – Босния и Герцеговина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026
02 июля 2026, 03:04 | Обновлено 02 июля 2026, 03:06
249
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2 июля в 03:00 стартовал поединок 1/16 финала на чемпионате мира 2026 между сборными США и Боснии и Герцеговины.
Матч плей-офф проходит на San Francisco Bay Area Stadium в Санта-Кларе, штат Калифорния (США).
Победитель пройдет в 1/8 финала, где сыграет с Бельгией.
ЧМ-2026. Плей-офф
1/16 финала. 2 июля
США – Босния и Герцеговина – 0:0 (обновляется)
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