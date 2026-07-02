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Чемпионат мира
02 июля 2026, 03:04 | Обновлено 02 июля 2026, 03:06
249
0

США – Босния и Герцеговина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026

02 июля 2026, 03:04 | Обновлено 02 июля 2026, 03:06
249
0
США – Босния и Герцеговина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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2 июля в 03:00 стартовал поединок 1/16 финала на чемпионате мира 2026 между сборными США и Боснии и Герцеговины.

Матч плей-офф проходит на San Francisco Bay Area Stadium в Санта-Кларе, штат Калифорния (США).

Победитель пройдет в 1/8 финала, где сыграет с Бельгией.

ЧМ-2026. Плей-офф

1/16 финала. 2 июля

США – Босния и Герцеговина – 0:0 (обновляется)

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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