США – Босния и Герцеговина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

2 июля в 03:00 стартовал поединок 1/16 финала на чемпионате мира 2026 между сборными США и Боснии и Герцеговины.

Матч плей-офф проходит на San Francisco Bay Area Stadium в Санта-Кларе, штат Калифорния (США).

Победитель пройдет в 1/8 финала, где сыграет с Бельгией.

ЧМ-2026. Плей-офф

1/16 финала. 2 июля

США – Босния и Герцеговина – 0:0 (обновляется)