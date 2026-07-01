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Чемпионат мира
01 июля 2026, 23:22 | Обновлено 01 июля 2026, 23:40
311
0

Бельгия – Сенегал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026

01 июля 2026, 23:22 | Обновлено 01 июля 2026, 23:40
311
0
Бельгия – Сенегал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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1 июля сборные Бельгии и Сенегала проводят матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.

Команды играют на стадионе Люмен Филд в Сиэттле. Встреча стартовала в 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 1 июля

Бельгия – Сенегал – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Диарра, 25

(новость обновляется)

Бельгия – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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