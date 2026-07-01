Чемпионат мира01 июля 2026, 23:22 | Обновлено 01 июля 2026, 23:40
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Бельгия – Сенегал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026
01 июля 2026, 23:22 | Обновлено 01 июля 2026, 23:40
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1 июля сборные Бельгии и Сенегала проводят матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.
Команды играют на стадионе Люмен Филд в Сиэттле. Встреча стартовала в 23:00 по Киеву.
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Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 1 июля
Бельгия – Сенегал – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Диарра, 25
(новость обновляется)
Бельгия – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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