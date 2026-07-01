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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 22:08 | Обновлено 01 июля 2026, 22:21
184
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Оболонь рассчитывает на 7-8 летних новичков

Пока контракт подписал только Дмитрий Мишнев

01 июля 2026, 22:08 | Обновлено 01 июля 2026, 22:21
184
1 Comments
Оболонь рассчитывает на 7-8 летних новичков
ФК Оболонь
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Как стало известно Sport.ua, на этой неделе узаконят свои отношения с «Оболонью» еще пять новобранцев, у которых заканчиваются контракты с предыдущими клубами 30 июня. А в середине июля придет черед еще двух новичков, с которыми проведены переговоры.

По имеющейся информации, «пивовары» проявляли интерес к опытному стопперу Валерию Бондаренко и полузащитнику Остапу Притуле из «Руха», но они после длительных раздумий решили продолжить карьеру, соответственно, в «Левом Береге» и «Александрии».

Также не исключено, что главный тренер Александр Антоненко пригласит 1-2 игроков из молодежного состава.

Первый контрольный матч «Оболонь» проведет 3 июля с винницкой «Нивой».

Ранее киевский клуб нацелился на бразильца, играющего в Премьер-лиге.

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Дмитрий Мишнев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд трансферы трансферы УПЛ Оболонь Киев
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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7-8 летние уже играют в Оболони? Круто, только перешел во второй класс школы и тебя уже сватают в Оболонь 
Походу, новости здесь пишут тоже 7-8 летние дети
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