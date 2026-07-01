Оболонь рассчитывает на 7-8 летних новичков
Пока контракт подписал только Дмитрий Мишнев
Как стало известно Sport.ua, на этой неделе узаконят свои отношения с «Оболонью» еще пять новобранцев, у которых заканчиваются контракты с предыдущими клубами 30 июня. А в середине июля придет черед еще двух новичков, с которыми проведены переговоры.
По имеющейся информации, «пивовары» проявляли интерес к опытному стопперу Валерию Бондаренко и полузащитнику Остапу Притуле из «Руха», но они после длительных раздумий решили продолжить карьеру, соответственно, в «Левом Береге» и «Александрии».
Также не исключено, что главный тренер Александр Антоненко пригласит 1-2 игроков из молодежного состава.
Первый контрольный матч «Оболонь» проведет 3 июля с винницкой «Нивой».
Ранее киевский клуб нацелился на бразильца, играющего в Премьер-лиге.
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