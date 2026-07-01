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  4. Англия – ДР Конго. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
01 июля 2026, 20:19 |
569
0

Англия – ДР Конго. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка чемпионата мира

01 июля 2026, 20:19 |
569
0
Англия – ДР Конго. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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1 июля состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Англии и ДР Конго.

Матч проходит на стадионе «Мерседес-Бенц Стадиум» в Атланте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.

Чемпионат мира 2026 года. 1/16 финала, 1 июля
Англия – ДР Конго – 0:1 (обновляется)
Гол: Кимпенга, 7

ГОЛ, 0:1! Брайан Кипенга, 7 мин.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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