Чемпионат мира01 июля 2026, 20:19 |
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Англия – ДР Конго. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка чемпионата мира
01 июля 2026, 20:19 |
569
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Чемпионат мира 2026 года. 1/16 финала, 1 июля
1 июля состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Англии и ДР Конго.
Матч проходит на стадионе «Мерседес-Бенц Стадиум» в Атланте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.
Чемпионат мира 2026 года. 1/16 финала, 1 июля
Англия – ДР Конго – 0:1 (обновляется)
Гол: Кимпенга, 7
ГОЛ, 0:1! Брайан Кипенга, 7 мин.
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