Англия – ДР Конго. Видео голов и обзор матча (обновляется)

1 июля состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Англии и ДР Конго.

Матч проходит на стадионе «Мерседес-Бенц Стадиум» в Атланте.

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Чемпионат мира 2026 года. 1/16 финала, 1 июля

Англия – ДР Конго – 0:1 (обновляется)

Гол: Кимпенга, 7

ГОЛ, 0:1! Брайан Кипенга, 7 мин.