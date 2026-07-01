Мексика – Эквадор. Видео голов и обзор матча (обновляется)

1 июля в 05:00 начался поединок сборных Мексики и Эквадора на чемпионате мира 2026 года в 1/16 финала.

Встреча проходит на арене «Estadio Banorte», также известной как «Ацтека», в Мехико.

Победитель этой пары в следующем раунде сыграет с Англией или ДР Конго.

ЧМ-2026. Плейоф

1/16 финала. 1 июля

Мексика – Эквадор – 0:0 (обновляется)