Чемпионат мира01 июля 2026, 05:01 |
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Мексика – Эквадор. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026
01 июля 2026, 05:01 |
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1 июля в 05:00 начался поединок сборных Мексики и Эквадора на чемпионате мира 2026 года в 1/16 финала.
Встреча проходит на арене «Estadio Banorte», также известной как «Ацтека», в Мехико.
Победитель этой пары в следующем раунде сыграет с Англией или ДР Конго.
ЧМ-2026. Плейоф
1/16 финала. 1 июля
Мексика – Эквадор – 0:0 (обновляется)
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