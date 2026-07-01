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  4. Мексика – Эквадор. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
01 июля 2026, 05:01 |
74
0

Мексика – Эквадор. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026

01 июля 2026, 05:01 |
74
0
Мексика – Эквадор. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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1 июля в 05:00 начался поединок сборных Мексики и Эквадора на чемпионате мира 2026 года в 1/16 финала.

Встреча проходит на арене «Estadio Banorte», также известной как «Ацтека», в Мехико.

Победитель этой пары в следующем раунде сыграет с Англией или ДР Конго.

ЧМ-2026. Плейоф

1/16 финала. 1 июля

Мексика – Эквадор – 0:0 (обновляется)

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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