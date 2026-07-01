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  4. Франция – Швеция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
01 июля 2026, 00:15 |
879
0

Франция – Швеция. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026

01 июля 2026, 00:15 |
879
0
Франция – Швеция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь на 1 июня сборные Франции и Швеции проводят матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.

Команды играют на стадионе Мидоулэндс в Ист-Рутерфорде. Стартовый свисток прозвучал в 00:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 1 июня

Франция – Швеция – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Франция – Швеция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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