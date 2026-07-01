«У них все впереди». Кравченко спрогнозировал счет матча Англия – Конго

2 июля вечернюю программу игрового дня 1/16 финала на чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, откроет поединок Англии и Конго. Встретятся претендент на самые высокие места и команда, которая только второй раз в истории пробилась на Мундиаль.

Естественно, что в этом противостоянии никто не видит африканскую команду в числе 16 лучших сборных планеты. Подтвердил это в эксклюзивном комментарии сайту Sport.ua и наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кравченко, который оценил шансы соперников на победу и дал прогноз на этот матч.

– Африканские сборные неплохо зарекомендовали себя на нынешнем чемпионате мира, – сказал Кравченко. – Та же сборная ДР Конго не проиграла Португалии, а победа над Узбекистаном заслуженно вывела ее в плей-офф. Впрочем, на мой взгляд, это ее последний поединок на турнире.

Не могу сказать, что по игре Англия пока впечатляет, но по составу, по перспективе – это серьезная сборная. Томас Тухель – сильный тренер, команда придерживается структурного футбола, мне понятна его идея. Повторюсь, игра у англичан на данный момент не яркая, но исполнители в распоряжении наставника просто супер. Думаю, у них все впереди.

Не скажу, что для фаворита это будет просто поединок, но свои два мяча Англия забьет и выйдет в 1/8 финала. 2:0.