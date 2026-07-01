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Чемпионат мира
01 июля 2026, 09:12 | Обновлено 01 июля 2026, 09:31
419
0

«У них все впереди». Кравченко спрогнозировал счет матча Англия – Конго

Бывший полузащитник сборной Украины не видит для англичан больших проблем в этом поединке

01 июля 2026, 09:12 | Обновлено 01 июля 2026, 09:31
419
0
«У них все впереди». Кравченко спрогнозировал счет матча Англия – Конго
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель
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2 июля вечернюю программу игрового дня 1/16 финала на чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, откроет поединок Англии и Конго. Встретятся претендент на самые высокие места и команда, которая только второй раз в истории пробилась на Мундиаль.

Естественно, что в этом противостоянии никто не видит африканскую команду в числе 16 лучших сборных планеты. Подтвердил это в эксклюзивном комментарии сайту Sport.ua и наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кравченко, который оценил шансы соперников на победу и дал прогноз на этот матч.

– Африканские сборные неплохо зарекомендовали себя на нынешнем чемпионате мира, – сказал Кравченко. – Та же сборная ДР Конго не проиграла Португалии, а победа над Узбекистаном заслуженно вывела ее в плей-офф. Впрочем, на мой взгляд, это ее последний поединок на турнире.

Не могу сказать, что по игре Англия пока впечатляет, но по составу, по перспективе – это серьезная сборная. Томас Тухель – сильный тренер, команда придерживается структурного футбола, мне понятна его идея. Повторюсь, игра у англичан на данный момент не яркая, но исполнители в распоряжении наставника просто супер. Думаю, у них все впереди.

Не скажу, что для фаворита это будет просто поединок, но свои два мяча Англия забьет и выйдет в 1/8 финала. 2:0.

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Сергей Кравченко ЧМ-2026 по футболу сборная Англии по футболу сборная Конго по футболу Томас Тухель эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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