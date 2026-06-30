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Чемпионат мира
30 июня 2026, 20:47 | Обновлено 30 июня 2026, 21:41
942
0

Кот-д'Ивуар – Норвегия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка чемпионата мира

30 июня 2026, 20:47 | Обновлено 30 июня 2026, 21:41
942
0
Кот-д'Ивуар – Норвегия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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30 июня состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии.

Матч проходит на стадионе «AT&T Стадиум» в Арлингтоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.

Чемпионат мира 2026 года. 1/16 финала, 30 июня
Кот-д'Ивуар – Норвегия – 0:1
Гол: Диалло, 74 – Нуса, 39

ГОЛ, 0:1! Антонио Нуса, 39 мин.

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сборная Кот-д'Ивуара по футболу сборная Норвегии по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Антонио Нуса
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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