Чемпионат мира30 июня 2026, 20:47 | Обновлено 30 июня 2026, 21:41
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Кот-д'Ивуар – Норвегия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка чемпионата мира
30 июня 2026, 20:47 | Обновлено 30 июня 2026, 21:41
942
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Чемпионат мира 2026 года. 1/16 финала, 30 июня
30 июня состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии.
Матч проходит на стадионе «AT&T Стадиум» в Арлингтоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.
Чемпионат мира 2026 года. 1/16 финала, 30 июня
Кот-д'Ивуар – Норвегия – 0:1
Гол: Диалло, 74 – Нуса, 39
ГОЛ, 0:1! Антонио Нуса, 39 мин.
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