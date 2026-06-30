Кот-д'Ивуар – Норвегия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

30 июня состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии.

Матч проходит на стадионе «AT&T Стадиум» в Арлингтоне.

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Чемпионат мира 2026 года. 1/16 финала, 30 июня

Кот-д'Ивуар – Норвегия – 0:1

Гол: Диалло, 74 – Нуса, 39

ГОЛ, 0:1! Антонио Нуса, 39 мин.