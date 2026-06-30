Немцы пропустили в 10 матчах ЧМ подряд. Прервать серию можна в 2030 году

Сборная Германии продлила свою серию с пропущенными мячами на чемпионатах мира до 10 матчей.

Это произошло в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Парагвая (1:1, 3:4 – по пенальти), который стал последним для немцев на турнире.

Напомним, что в последний раз сборная Германии на мировых первенствах не пропускала еще в финале мундиаля 2014 года против сборной Аргентины (1:0).

10 матчей подряд с пропущенными мячами на чемпионатах мира стали антирекордом сборной Германии/ФРГ.

Следующего шанса прервать эту серию придется ждать как минимум 4 года.

Серия сборной Германии с пропущенными мячами на чемпионатах мира (10 матчей):

2026: Парагвай – 1:1 (3:4 – по пенальти)

2026: Эквадор – 1:2

2026: Кот-д'Ивуар – 2:1

2026: Кюрасао – 7:1

2022: Коста-Рика – 4:2

2022: Испания – 1:1

2022: Япония – 1:2

2018: Южная Корея – 0:2

2018: Швеция – 2:1

2018: Мексика – 0:1

Напомним, что во всех этих матчах ворота сборной Германии защищал Мануэль Нойер, который повторил антирекорд чемпионатов мира по длине серии с пропущенными мячами.