Немцы пропустили в 10 матчах ЧМ подряд. Прервать серию можна в 2030 году
Вспоминаем результаты последних 10 матчей сборной Германии на чемпионатах мира
Сборная Германии продлила свою серию с пропущенными мячами на чемпионатах мира до 10 матчей.
Это произошло в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Парагвая (1:1, 3:4 – по пенальти), который стал последним для немцев на турнире.
Напомним, что в последний раз сборная Германии на мировых первенствах не пропускала еще в финале мундиаля 2014 года против сборной Аргентины (1:0).
10 матчей подряд с пропущенными мячами на чемпионатах мира стали антирекордом сборной Германии/ФРГ.
Следующего шанса прервать эту серию придется ждать как минимум 4 года.
Серия сборной Германии с пропущенными мячами на чемпионатах мира (10 матчей):
- 2026: Парагвай – 1:1 (3:4 – по пенальти)
- 2026: Эквадор – 1:2
- 2026: Кот-д'Ивуар – 2:1
- 2026: Кюрасао – 7:1
- 2022: Коста-Рика – 4:2
- 2022: Испания – 1:1
- 2022: Япония – 1:2
- 2018: Южная Корея – 0:2
- 2018: Швеция – 2:1
- 2018: Мексика – 0:1
Напомним, что во всех этих матчах ворота сборной Германии защищал Мануэль Нойер, который повторил антирекорд чемпионатов мира по длине серии с пропущенными мячами.
Have Germany kept a clean sheet in their last 10 World Cup games?— Squawka (@Squawka) June 29, 2026
❌vs. Mexico (2018)
❌ vs. Sweden (2018)
❌ vs. South Korea (2018)
❌ vs. Japan (2022)
❌ vs. Spain (2022)
❌ vs. Costa Rica (2022)
❌ vs. Curacao (2026)
❌ vs. Ivory Coast (2026)
❌ vs. Ecuador (2026)
❌ vs.… pic.twitter.com/ycvEZl6Zuc
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