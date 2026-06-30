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Чемпионат мира
30 июня 2026, 05:36 | Обновлено 30 июня 2026, 05:38
115
0

Немцы пропустили в 10 матчах ЧМ подряд. Прервать серию можна в 2030 году

Вспоминаем результаты последних 10 матчей сборной Германии на чемпионатах мира

30 июня 2026, 05:36 | Обновлено 30 июня 2026, 05:38
115
0
Немцы пропустили в 10 матчах ЧМ подряд. Прервать серию можна в 2030 году
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Германии продлила свою серию с пропущенными мячами на чемпионатах мира до 10 матчей.

Это произошло в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Парагвая (1:1, 3:4 – по пенальти), который стал последним для немцев на турнире.

Напомним, что в последний раз сборная Германии на мировых первенствах не пропускала еще в финале мундиаля 2014 года против сборной Аргентины (1:0).

10 матчей подряд с пропущенными мячами на чемпионатах мира стали антирекордом сборной Германии/ФРГ.

Следующего шанса прервать эту серию придется ждать как минимум 4 года.

Серия сборной Германии с пропущенными мячами на чемпионатах мира (10 матчей):

  • 2026: Парагвай – 1:1 (3:4 – по пенальти)
  • 2026: Эквадор – 1:2
  • 2026: Кот-д'Ивуар – 2:1
  • 2026: Кюрасао – 7:1
  • 2022: Коста-Рика – 4:2
  • 2022: Испания – 1:1
  • 2022: Япония – 1:2
  • 2018: Южная Корея – 0:2
  • 2018: Швеция – 2:1
  • 2018: Мексика – 0:1

Напомним, что во всех этих матчах ворота сборной Германии защищал Мануэль Нойер, который повторил антирекорд чемпионатов мира по длине серии с пропущенными мячами.

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Андрей Витренко Источник: Squawka
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