Нидерланды – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)

30 июня в 04:00 стартовал поединок сборных Нидерландов и Марокко в 1/16 финала на чемпионате мира 2026 года.

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Местом проведения матча стала арена Estadio BBVA в мексиканском Монтеррее.

Победитель этой пары в следующем раунде встретится с Канадой, которая выбила из турнира ЮАР (1:0).

ЧМ-2026. Плей-офф

1/16 финала. 30 июня

Нидерланды – Марокко – 0:0 (обновляется)