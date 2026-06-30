Чемпионат мира30 июня 2026, 04:04 | Обновлено 30 июня 2026, 04:05
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Нидерланды – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026
30 июня 2026, 04:04 | Обновлено 30 июня 2026, 04:05
227
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30 июня в 04:00 стартовал поединок сборных Нидерландов и Марокко в 1/16 финала на чемпионате мира 2026 года.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Местом проведения матча стала арена Estadio BBVA в мексиканском Монтеррее.
Победитель этой пары в следующем раунде встретится с Канадой, которая выбила из турнира ЮАР (1:0).
ЧМ-2026. Плей-офф
1/16 финала. 30 июня
Нидерланды – Марокко – 0:0 (обновляется)
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