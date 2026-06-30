Дежавю! Как Федерер: Джокович вышел на корт Уимбдлона в белом пиджаке

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг Уимблдона, обыграв представителя Китая У Ибина.

Джокович вышел на центральный корт в элегантном пиджаке белого цвета от Lacoste, на котором была легкая окантовка зеленого цвета. На левом нагрудном кармане была нашивка с надписью «Lacoste» и инициалами «ND», а также изображение в виде силуэта козла (GOAT – Greatest of All Time – Величайший всех времен). Внутри, с левой стороны, находилось скрытое послание:

«Герой не тот, кто побеждает, а тот, кто несправедливость терпит и прощает».

Бесспорно, такой аутфит Ноле, напомнил всем некоторые элегантные образы восьмикратного чемпиона Уимблдона, швейцарца – Роджера Федерера.

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