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30 июня 2026, 02:11 |
234
0

Дежавю! Как Федерер: Джокович вышел на корт Уимбдлона в белом пиджаке

Новак выиграл поединок первого круга на травяном мейджоре

30 июня 2026, 02:11 |
234
0
Дежавю! Как Федерер: Джокович вышел на корт Уимбдлона в белом пиджаке
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович
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Легендарный сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг Уимблдона, обыграв представителя Китая У Ибина.

Джокович вышел на центральный корт в элегантном пиджаке белого цвета от Lacoste, на котором была легкая окантовка зеленого цвета. На левом нагрудном кармане была нашивка с надписью «Lacoste» и инициалами «ND», а также изображение в виде силуэта козла (GOAT – Greatest of All Time – Величайший всех времен). Внутри, с левой стороны, находилось скрытое послание:

«Герой не тот, кто побеждает, а тот, кто несправедливость терпит и прощает».

Бесспорно, такой аутфит Ноле, напомнил всем некоторые элегантные образы восьмикратного чемпиона Уимблдона, швейцарца – Роджера Федерера.

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Новак Джокович Роджер Федерер Уимблдон-2026 lifestyle
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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