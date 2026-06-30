Дежавю! Как Федерер: Джокович вышел на корт Уимбдлона в белом пиджаке
Новак выиграл поединок первого круга на травяном мейджоре
Легендарный сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг Уимблдона, обыграв представителя Китая У Ибина.
Джокович вышел на центральный корт в элегантном пиджаке белого цвета от Lacoste, на котором была легкая окантовка зеленого цвета. На левом нагрудном кармане была нашивка с надписью «Lacoste» и инициалами «ND», а также изображение в виде силуэта козла (GOAT – Greatest of All Time – Величайший всех времен). Внутри, с левой стороны, находилось скрытое послание:
«Герой не тот, кто побеждает, а тот, кто несправедливость терпит и прощает».
Бесспорно, такой аутфит Ноле, напомнил всем некоторые элегантные образы восьмикратного чемпиона Уимблдона, швейцарца – Роджера Федерера.
Novak Djokovic hizo así su entrada a pista hoy en #Wimbledon.— José Morón (@jmgmoron) June 29, 2026
De chaqueta y así de elegante.
A lo Roger Federer 👔 pic.twitter.com/ewEf0tnVf1
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