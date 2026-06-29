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Чемпионат мира
29 июня 2026, 23:35 | Обновлено 30 июня 2026, 00:22
797
0

Германия – Парагвай. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026

29 июня 2026, 23:35 | Обновлено 30 июня 2026, 00:22
797
0
Германия – Парагвай. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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29 июня сборные Германии и Парагвая проводят матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.

Команды играют на стадионе Джиллетт в Фоксборо. Стартовый свисток прозвучал в 23:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 29 июня

Германия – Парагвай – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Энсисо, 42

(новость обновляется)

Германия – Парагвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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видео голов и обзор сборная Германии по футболу сборная Парагвая по футболу ЧМ-2026 по футболу Хулио Энсисо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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