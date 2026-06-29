Германия – Парагвай. Видео голов и обзор матча (обновляется)

29 июня сборные Германии и Парагвая проводят матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.

Команды играют на стадионе Джиллетт в Фоксборо. Стартовый свисток прозвучал в 23:30 по Киеву.

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Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 29 июня

Германия – Парагвай – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Энсисо, 42

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Германия – Парагвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция