Чемпионат мира29 июня 2026, 23:35 | Обновлено 30 июня 2026, 00:22
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Германия – Парагвай. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026
29 июня 2026, 23:35 | Обновлено 30 июня 2026, 00:22
797
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29 июня сборные Германии и Парагвая проводят матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.
Команды играют на стадионе Джиллетт в Фоксборо. Стартовый свисток прозвучал в 23:30 по Киеву.
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Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 29 июня
Германия – Парагвай – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Энсисо, 42
(новость обновляется)
Германия – Парагвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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