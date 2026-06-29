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29 июня 2026, 22:05 | Обновлено 29 июня 2026, 22:38
698
0

Хорватия U-19 – Украина U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1-го тура чемпионата Европы 2026 U-19

29 июня 2026, 22:05 | Обновлено 29 июня 2026, 22:38
698
0
Хорватия U-19 – Украина U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Украины U-19 проводит стартовый поединок в Уэльсе на Евро-2026 U-19.

29 июня в 22:00 в матче 1-го тура в Бангоре встречаются Хорватия U-19 и Украина U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В финальной стадии Евро-2026 подопечные Дмитрия Михайленко также сыграют с Сербией (2 июля) и Италией (5 июля).

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/2 финала. Все полуфиналисты получат путевку на чемпионат мира 2027 U-20.

Хорватия U-19 – Украина U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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