Бразилия – Япония. Видео голов и обзор матча (обновляется)

29 июня сборные Бразилии и Японии проводят матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.

Команды играют на стадионе Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Встреча стартовала в 20:00 по Киеву.

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Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 29 июня

Бразилия – Япония – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Сано, 29

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Сано, 29 мин.