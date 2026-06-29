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Чемпионат мира
29 июня 2026, 20:55 | Обновлено 29 июня 2026, 20:58
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0

Бразилия – Япония. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026

29 июня 2026, 20:55 | Обновлено 29 июня 2026, 20:58
3450
0
Бразилия – Япония. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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29 июня сборные Бразилии и Японии проводят матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.

Команды играют на стадионе Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Встреча стартовала в 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 29 июня

Бразилия – Япония – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Сано, 29

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Сано, 29 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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