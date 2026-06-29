Чемпионат мира29 июня 2026, 20:55 | Обновлено 29 июня 2026, 20:58
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Бразилия – Япония. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026
29 июня 2026, 20:55 | Обновлено 29 июня 2026, 20:58
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29 июня сборные Бразилии и Японии проводят матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.
Команды играют на стадионе Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Встреча стартовала в 20:00 по Киеву.
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Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 29 июня
Бразилия – Япония – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Сано, 29
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Сано, 29 мин.
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