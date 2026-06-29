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  4. «Пусть не звонит мне». Модрич отреагировал на возвращение Моуринью в Реал
Испания
29 июня 2026, 21:09 |
445
0

«Пусть не звонит мне». Модрич отреагировал на возвращение Моуринью в Реал

Хорват желает специалисту успехов на новой должности

29 июня 2026, 21:09 |
445
0
«Пусть не звонит мне». Модрич отреагировал на возвращение Моуринью в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Модрич и Моуриньо
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40-летний полузащитник «Милана» и сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал возвращение Жозе Моуриньо в мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что хорват может стать одним из помощников «Особенного» в королевском клубе.

«Нет, нет, пусть мне не звонит (смеется). Я, как всегда, желаю ему успеха – он великий человек, один из лучших. Я испытываю к нему особую симпатию», – сказал Модрич.

«Реал» приобрел Луку Модрича у «Тоттенхэма» за 35 млн евро в 2012 году именно по требованию Моуриньо. Для португальца это был самый дорогой трансфер за время его работы во главе «бланкос». Сначала испанская пресса жестко критиковала хорвата, однако тренер встал на защиту игрока, пообещав, что тот настолько высококлассный футболист, что «Сантьяго Бернабеу» в него влюбится.

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Лука Модрич Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жозе Моуриньо Милан чемпионат Италии по футболу Серия A
Андрей Плыгун Источник: DefensaCentral
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