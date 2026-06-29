Стопами Доннаррумы. ПСЖ подпишет вратаря с Милана

18-летний итальянский вратарь Алессандро Лонгони из академии «Милана» в ближайшее время станет новым игроком ПСЖ.

По словам инсайдера Фабрицио Романо, парижане договорились о переходе вратаря в статусе свободного агента. В свою очередь Ренато Марин освободит место для новичка и отправится в аренду в Португалию.

Ожидается, что Лонгони не будет конкурировать с Люкой Шевалье и Матвеем Сафоновым, так как ему прочат роль третьего голкипера.

Алессандро так и не дебютировал в основном составе «Милана», выступая только за молодежные команды.

Переход Лонгони в ПСЖ напоминает сагу с Джанлуиджи Доннаруммой, который в свое время тоже ушел из «Милана» к парижанам свободным агентом.