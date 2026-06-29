Стопами Доннаррумы. ПСЖ подпишет вратаря с Милана
Алессандро Лонгони станет третьим голкипером парижан
18-летний итальянский вратарь Алессандро Лонгони из академии «Милана» в ближайшее время станет новым игроком ПСЖ.
По словам инсайдера Фабрицио Романо, парижане договорились о переходе вратаря в статусе свободного агента. В свою очередь Ренато Марин освободит место для новичка и отправится в аренду в Португалию.
Ожидается, что Лонгони не будет конкурировать с Люкой Шевалье и Матвеем Сафоновым, так как ему прочат роль третьего голкипера.
Алессандро так и не дебютировал в основном составе «Милана», выступая только за молодежные команды.
Переход Лонгони в ПСЖ напоминает сагу с Джанлуиджи Доннаруммой, который в свое время тоже ушел из «Милана» к парижанам свободным агентом.
🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain have signed young Italian GK Alessandro Longoni from AC Milan on a free.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2026
Renato Marin will go on loan to Portugal.
Longoni will sign soon and be the third goalkeeper as @B_Quarez reported. pic.twitter.com/CJZxMSehh1
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