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Чемпионат мира
02 июля 2026, 02:17 | Обновлено 02 июля 2026, 02:38
48
0

Нереальный камбэк. Бельгия сотворила чудо последних минутах на ЧМ-2026

Уникальное достижение бельгийцы установили в игре с Сенегалом

02 июля 2026, 02:17 | Обновлено 02 июля 2026, 02:38
48
0
Нереальный камбэк. Бельгия сотворила чудо последних минутах на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Бельгии установила уникальное достижение на чемпионатах мира в матче против Сенегала, который прошел в рамках 1/16 финала.

Бельгийцы – первые, кто спасся от поражения в основное время, проигрывая к 85-й минуте со счетом 0:2.

Голы Ромелу Лукаку и Юри Тилеманса перевели игру в овертаймы, где Бельгия забила третий мяч.

В результате европейцы одержали победу (3:2) и вышли в 1/8 финала.

Следующим соперником бельгийцев станут США или Босния и Герцеговина.

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Андрей Витренко Источник: Opta
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