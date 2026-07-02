Нереальный камбэк. Бельгия сотворила чудо последних минутах на ЧМ-2026
Уникальное достижение бельгийцы установили в игре с Сенегалом
Сборная Бельгии установила уникальное достижение на чемпионатах мира в матче против Сенегала, который прошел в рамках 1/16 финала.
Бельгийцы – первые, кто спасся от поражения в основное время, проигрывая к 85-й минуте со счетом 0:2.
Голы Ромелу Лукаку и Юри Тилеманса перевели игру в овертаймы, где Бельгия забила третий мяч.
В результате европейцы одержали победу (3:2) и вышли в 1/8 финала.
Следующим соперником бельгийцев станут США или Босния и Герцеговина.
2 - Belçika, Dünya Kupası tarihinde 85'inci dakikayı iki farkla mağlup geçmesine rağmen normal süreyi yenilmeden tamamlayan ilk ülke oldu (2-2 vs Senegal).— OptaCan (@OptaCan) July 1, 2026
88:13 | Youri Tielemans
85:34 | Romelu Lukaku
Mucize. pic.twitter.com/yY3zfLyTBO
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