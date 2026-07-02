Нереальный камбэк. Бельгия сотворила чудо последних минутах на ЧМ-2026

Сборная Бельгии установила уникальное достижение на чемпионатах мира в матче против Сенегала, который прошел в рамках 1/16 финала.

Бельгийцы – первые, кто спасся от поражения в основное время, проигрывая к 85-й минуте со счетом 0:2.

Голы Ромелу Лукаку и Юри Тилеманса перевели игру в овертаймы, где Бельгия забила третий мяч.

В результате европейцы одержали победу (3:2) и вышли в 1/8 финала.

Следующим соперником бельгийцев станут США или Босния и Герцеговина.