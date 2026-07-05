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  4. Динамо почти вдвое повысило зарплату скандальному футболисту
Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 22:02 |
2259
6

Динамо почти вдвое повысило зарплату скандальному футболисту

С 1 июня Бленуце зарабатывает 43 тысячи евро в неделю

05 июля 2026, 22:02 |
2259
6 Comments
Динамо почти вдвое повысило зарплату скандальному футболисту
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Бленуце
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Румынский нападающий «Динамо» Владислав Бленуце получил повышение зарплаты в киевском клубе.

Как отмечает источник, Владислав, согласно условиям контракта, получает 43 тысячи евро в неделю. Ранее футболист зарабатывал 30 тысяч евро в неделю.

В прошлом сезоне Владислав фактически не получал игровой практики и забил только один гол в официальном матче.

На данный момент будущее нападающего остается неопределенным. Ранее сообщалось, что Игорь Костюк не рассчитывает на игрока и указал румыну на дверь.

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Владислав Бленуце Динамо Киев зарплаты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 6
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візьміть мене в динамо, я і за 20к. буду грати. і нічим не хуже за цього штифана. 
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+5
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Та не може бути 2 мільйони євро в рік?
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+2
Віддайте в оренду і не позортесь
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+1
Він награв на 43 євро в тиждень
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+1
Панчяно,чувак на рівні,кучу голів поклав,заслужив кароч.
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0
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