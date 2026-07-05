Украина. Премьер лига05 июля 2026, 22:02 |
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Динамо почти вдвое повысило зарплату скандальному футболисту
С 1 июня Бленуце зарабатывает 43 тысячи евро в неделю
05 июля 2026, 22:02 |
2259
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Румынский нападающий «Динамо» Владислав Бленуце получил повышение зарплаты в киевском клубе.
Как отмечает источник, Владислав, согласно условиям контракта, получает 43 тысячи евро в неделю. Ранее футболист зарабатывал 30 тысяч евро в неделю.
В прошлом сезоне Владислав фактически не получал игровой практики и забил только один гол в официальном матче.
На данный момент будущее нападающего остается неопределенным. Ранее сообщалось, что Игорь Костюк не рассчитывает на игрока и указал румыну на дверь.
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Комментарии 6
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візьміть мене в динамо, я і за 20к. буду грати. і нічим не хуже за цього штифана.
Показать Скрыть 1 ответ
Та не може бути 2 мільйони євро в рік?
Віддайте в оренду і не позортесь
Він награв на 43 євро в тиждень
Панчяно,чувак на рівні,кучу голів поклав,заслужив кароч.
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