Динамо почти вдвое повысило зарплату скандальному футболисту

Румынский нападающий «Динамо» Владислав Бленуце получил повышение зарплаты в киевском клубе.

Как отмечает источник, Владислав, согласно условиям контракта, получает 43 тысячи евро в неделю. Ранее футболист зарабатывал 30 тысяч евро в неделю.

В прошлом сезоне Владислав фактически не получал игровой практики и забил только один гол в официальном матче.

На данный момент будущее нападающего остается неопределенным. Ранее сообщалось, что Игорь Костюк не рассчитывает на игрока и указал румыну на дверь.