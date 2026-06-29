ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб после смерти тренера назначил нового наставник
Жюльен Лашуэр продолжит дело Эрика Руа в «Бресте»
Французский клуб Лиги 1 «Брест» официально назначил 49-летнего специалиста Жюльена Лашуэра на пост нового главного тренера.
Контракт с Жюльеном подписан на два года – до лета 2028 года.
Лашуэр продолжит дело Эрика Руа, который скончался 17 июня 2026-го после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы.
Для «Бреста» Жюльен – человек не чужой. Он дважды работал в команде тренером вратарей, а с 2022 года входил в тренерский штаб клуба.
Прошлый сезон «Брест» завершил вдали от зоны еврокубков: клуб финишировал на 12-й позиции, имея в активе 39 баллов.
𝗝𝘂𝗹𝗶𝗲𝗻 𝗟𝗮𝗰𝗵𝘂𝗲𝗿 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗶𝘁𝗲́ 𝗱’𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗥𝗼𝘆 🔴⚪— Stade Brestois 29 (@SB29) June 27, 2026
Le Stade Brestois est heureux d’officialiser la nomination de Julien Lachuer au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle pour les 2 prochaines saisons.
Souhaitée par Éric Roy avant sa… pic.twitter.com/a0VNbBwmk3
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