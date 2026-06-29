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Франция
29 июня 2026, 07:58 | Обновлено 29 июня 2026, 08:03
452
0

ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб после смерти тренера назначил нового наставник

Жюльен Лашуэр продолжит дело Эрика Руа в «Бресте»

29 июня 2026, 07:58 | Обновлено 29 июня 2026, 08:03
452
0
ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб после смерти тренера назначил нового наставник
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюльен Лашуэр
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Французский клуб Лиги 1 «Брест» официально назначил 49-летнего специалиста Жюльена Лашуэра на пост нового главного тренера.

Контракт с Жюльеном подписан на два года – до лета 2028 года.

Лашуэр продолжит дело Эрика Руа, который скончался 17 июня 2026-го после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы.

Для «Бреста» Жюльен – человек не чужой. Он дважды работал в команде тренером вратарей, а с 2022 года входил в тренерский штаб клуба.

Прошлый сезон «Брест» завершил вдали от зоны еврокубков: клуб финишировал на 12-й позиции, имея в активе 39 баллов.

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Брест (Франция) назначение тренера чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Эрик Руа
Андрей Витренко Источник: ФК Брест
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