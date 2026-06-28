Чемпионат мира28 июня 2026, 22:12 |
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Южная Африка – Канада. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026
28 июня 2026, 22:12 |
933
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28 июня сборные Южной Африки и Канады проводят матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.
Команды играют на стадионе Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
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Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 28 июня
Южная Африка – Канада – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Южная Африка – Канада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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