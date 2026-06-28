Южная Африка – Канада. Видео голов и обзор матча (обновляется)

28 июня сборные Южной Африки и Канады проводят матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.

Команды играют на стадионе Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

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Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 28 июня

Южная Африка – Канада – 0:0 (матч продолжается)

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Южная Африка – Канада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция