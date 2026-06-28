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Украина. Первая лига
28 июня 2026, 19:06 | Обновлено 28 июня 2026, 19:07
953
0

Александрия подписала очередного новичка

Назар Гаврилюк – игрок ФК «Александрия»

28 июня 2026, 19:06 | Обновлено 28 июня 2026, 19:07
953
0
Александрия подписала очередного новичка
ПФК Звягель. Назар Гаврилюк
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ФК «Александрия» подписал контракт с защитником Назаром Гаврилюком. Соглашение между клубом и футболистом заключено до 31 мая 2028 с опцией продления на один год.

Назар Гаврилюк родился 19 июня 2001 года. Является воспитанником КДЮСШ (Нетешин) и системы львовских «Карпат». В профессиональной карьере выступал за «Звягель», «Полесье-2», «Минай» и «Пробий» (Городенко). В сезоне 2025/26 был одним из ключевых игроков «Пробоя».

В конце июня команда Владимира Шарана активно усиливается новичками. «Александрия» ставит цель за сезон вернуться в Премьер-лигу.

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Александрия Назар Гаврилюк Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу трансферы
Руслан Полищук Источник: ФК Александрия
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