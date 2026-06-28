Александрия подписала очередного новичка
Назар Гаврилюк – игрок ФК «Александрия»
ФК «Александрия» подписал контракт с защитником Назаром Гаврилюком. Соглашение между клубом и футболистом заключено до 31 мая 2028 с опцией продления на один год.
Назар Гаврилюк родился 19 июня 2001 года. Является воспитанником КДЮСШ (Нетешин) и системы львовских «Карпат». В профессиональной карьере выступал за «Звягель», «Полесье-2», «Минай» и «Пробий» (Городенко). В сезоне 2025/26 был одним из ключевых игроков «Пробоя».
В конце июня команда Владимира Шарана активно усиливается новичками. «Александрия» ставит цель за сезон вернуться в Премьер-лигу.
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