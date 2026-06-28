Александрия подписала очередного новичка

ФК «Александрия» подписал контракт с защитником Назаром Гаврилюком. Соглашение между клубом и футболистом заключено до 31 мая 2028 с опцией продления на один год.

Назар Гаврилюк родился 19 июня 2001 года. Является воспитанником КДЮСШ (Нетешин) и системы львовских «Карпат». В профессиональной карьере выступал за «Звягель», «Полесье-2», «Минай» и «Пробий» (Городенко). В сезоне 2025/26 был одним из ключевых игроков «Пробоя».

В конце июня команда Владимира Шарана активно усиливается новичками. «Александрия» ставит цель за сезон вернуться в Премьер-лигу.