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Украина. Премьер лига
28 июня 2026, 18:09 | Обновлено 28 июня 2026, 18:13
896
0

Динамо – Вечиста Краков. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Австрии

28 июня 2026, 18:09 | Обновлено 28 июня 2026, 18:13
896
0
Динамо – Вечиста Краков. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо
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Столичное Динамо проводит очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

28 июня в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Вечиста Краков из Польши.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Формат товарищеского матча: 4 тайма по 30 минут.

Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины.

Динамо в Q1 Лиги Европы сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).

Динамо – Вечиста Краков. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Назван стартовый состав Динамо на контрольный матч с клубом Вечиста Краков
Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Вечиста Краков видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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