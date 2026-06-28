Рассписание матчей украинок на Уимблдоне-2026 на 30 июня

Игровой день стартует в 13:00 по Киеву.

Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2026 на 30 июня

Во вторник на травяном мейджоре сыграют пять украинских теннисисток: Элина Свитолина (WTA 8), Марта Костюк (WTA 13), Юлия Стародубцева (WTA 55), Ангелина Калинина (WTA 70) и Дарья Снигур (WTA 78).

30 июня на Уимблдонском турнире 2026 состоятся матчи в одиночных разрядах.

Sport.ua

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