Рассписание матчей украинок на Уимблдоне-2026 на 30 июня
Во вторник в Лондоне сыграют Свитолина, Костюк, Стародубцева, Калинина и Снигур
30 июня на Уимблдонском турнире 2026 состоятся матчи в одиночных разрядах.
Во вторник на травяном мейджоре сыграют пять украинских теннисисток: Элина Свитолина (WTA 8), Марта Костюк (WTA 13), Юлия Стародубцева (WTA 55), Ангелина Калинина (WTA 70) и Дарья Снигур (WTA 78).
Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2026 на 30 июня
Уимблдон 2026. Одиночный разряд, 1/64 финала
Court 6. 1-й запуск (ориентировочно в 13:00)
Ангелина Калинина – Камилла Рахимова
Уимблдон 2026. Одиночный разряд, 1/64 финала
Court 2. 3-й запуск (ориентировочно в 16:30)
Элина Свитолина [8] – Дарья Снигур
Уимблдон 2026. Одиночный разряд, 1/64 финала
Court 5. 3-й запуск (ориентировочно в 16:30)
Юлия Стародубцева – Анна Блинкова
Уимблдон 2026. Одиночный разряд, 1/64 финала
Court 3. 4-й запуск (не ранее 19:00)
Марта Костюк [12] – Надя Подороска
Игровой день стартует в 13:00 по Киеву.
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