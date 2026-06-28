Выше только Месси. Кейн побил рекорд Роналду по количеству голов за сезон

Гол нападающего «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейна в ворота сборной Панамы (2:0) в третьем туре группового этапа ЧМ-2026 стал для англичанина 70-м в календарном сезоне.

Это достижение позволило 32-летнему форварду превзойти рекорд Криштиану Роналду по количеству мячей, забитых за клуб и национальную команду. В сезоне 2011/12 португалец забил 69 голов в 69 матчах за «Реал» и сборную Португалии. На первом же месте в настоящее время находится аргентинец Лионель Месси, который в сезоне 2011/12 забил впечатляющие 82 гола в 69 играх за «Барселону» и сборную Аргентины.

Также в первой пятерке рейтинга находятся нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд (61 гол в 61 матче в сезоне 2022/23) и форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе (54 гола в 56 матчах сезона 2022/23).