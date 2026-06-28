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  4. Выше только Месси. Кейн побил рекорд Роналду по количеству голов за сезон
Чемпионат мира
28 июня 2026, 15:46 |
556
0

Выше только Месси. Кейн побил рекорд Роналду по количеству голов за сезон

Англичанин забил 70 голов в 60 матчах

28 июня 2026, 15:46 |
556
0
Выше только Месси. Кейн побил рекорд Роналду по количеству голов за сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Кейн и Роналду
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Гол нападающего «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейна в ворота сборной Панамы (2:0) в третьем туре группового этапа ЧМ-2026 стал для англичанина 70-м в календарном сезоне.

Это достижение позволило 32-летнему форварду превзойти рекорд Криштиану Роналду по количеству мячей, забитых за клуб и национальную команду. В сезоне 2011/12 португалец забил 69 голов в 69 матчах за «Реал» и сборную Португалии. На первом же месте в настоящее время находится аргентинец Лионель Месси, который в сезоне 2011/12 забил впечатляющие 82 гола в 69 играх за «Барселону» и сборную Аргентины.

Также в первой пятерке рейтинга находятся нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд (61 гол в 61 матче в сезоне 2022/23) и форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе (54 гола в 56 матчах сезона 2022/23).

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Гарри Кейн Лионель Месси Криштиану Роналду сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу Бавария чемпионат Испании по футболу Бундеслига
Андрей Плыгун Источник: TNT Sports
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