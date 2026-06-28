Алжир – Австрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча третьего тура группового этапа ЧМ
В воскресенье, 28 июня, в 05:00 начался матч третьего тура группового этапа чемпионата мира.
Сборные Алжира и Австрии встречаются в матче группы J на стадионе в Канзас-Сити, США.
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Счет в игре на 28-й минуте открыл Марко Арнаутович, который после длинной передачи Алабы реализовал выход один на один с голкипером.
Алжир ответил голом-шедевром от Белгали, который обыграл нескольких соперников в штрафной и точным ударом сравнял счет на 45-й минуте.
Во второй раз в матче Австрию вывел вперед Марсель Забитцер, который на 55-й минуте вошел в штрафную и точно пробил в угол ворот соперника.
Ответ Алжира не заставил себя ждать – на 60-й минуте Марез замкнул прострел Ауара и снова восстановил равновесие.
Чемпионат мира. Группа J. 3-й тур, 28 июня
Алжир – Австрия – 2:2 (обновляется)
Гол: Белгали, 45, Марез, 60 – Арнаутович, 28, Забитцер, 55
ВИДЕО! Лучший бомбардир в действии. Арнаутович отличился в воротах Алжира
ВИДЕО. Шедевр от Белгали! Алжир сравнял счет в матче с Австрией
ВИДЕО. Красивый гол от Забитцера. Австрия снова впереди
ВИДЕО. Марез замкнул прострел Ауара и восстановил равновесие
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