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Чемпионат мира
28 июня 2026, 06:44 |
186
0

Алжир – Австрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча третьего тура группового этапа ЧМ

28 июня 2026, 06:44 |
186
0
Алжир – Австрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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В воскресенье, 28 июня, в 05:00 начался матч третьего тура группового этапа чемпионата мира.

Сборные Алжира и Австрии встречаются в матче группы J на стадионе в Канзас-Сити, США.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Счет в игре на 28-й минуте открыл Марко Арнаутович, который после длинной передачи Алабы реализовал выход один на один с голкипером.

Алжир ответил голом-шедевром от Белгали, который обыграл нескольких соперников в штрафной и точным ударом сравнял счет на 45-й минуте.

Во второй раз в матче Австрию вывел вперед Марсель Забитцер, который на 55-й минуте вошел в штрафную и точно пробил в угол ворот соперника.

Ответ Алжира не заставил себя ждать – на 60-й минуте Марез замкнул прострел Ауара и снова восстановил равновесие.

Чемпионат мира. Группа J. 3-й тур, 28 июня

Алжир – Австрия – 2:2 (обновляется)

Гол: Белгали, 45, Марез, 60 – Арнаутович, 28, Забитцер, 55

ВИДЕО! Лучший бомбардир в действии. Арнаутович отличился в воротах Алжира

ВИДЕО. Шедевр от Белгали! Алжир сравнял счет в матче с Австрией

ВИДЕО. Красивый гол от Забитцера. Австрия снова впереди

ВИДЕО. Марез замкнул прострел Ауара и восстановил равновесие

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Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
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