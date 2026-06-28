Иордания – Аргентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

28 июня сборные Иордании и Аргентины проводят матч 3-го тура группы K чемпионата мира 2026.

Команды играют на арене Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. Встреча стартовала в 05:00 по Киеву.

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ЧМ-2026. Группа K

Третий тур. 28 июня

Иордания – Аргентина – 0:0 (матч продолжается)

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Иордания – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция