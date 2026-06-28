Чемпионат мира28 июня 2026, 05:10 |
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Иордания – Аргентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смоторите видеообзор матча 3-го тура группы K чемпионата мира 2026
28 июня 2026, 05:10 |
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28 июня сборные Иордании и Аргентины проводят матч 3-го тура группы K чемпионата мира 2026.
Команды играют на арене Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. Встреча стартовала в 05:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Группа K
Третий тур. 28 июня
Иордания – Аргентина – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Иордания – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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